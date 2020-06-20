Экспертиза признала Ефремова вменяемым

12:47
Фото: скриншот телеканала Москва 24
Актер Михаил Ефремов признан вменяемым, сообщает ТАСС.
Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, он не имеет психических отклонений. В то же время артист признал, что употребляет алкоголь и наркотики.
По словам источника агентства, Ефремов, хотя и находился в депрессивном состоянии, вел себя вежливо, адекватно ситуации и осознавал происходящее с ним.
Представители актера решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, ставшего жертвой ДТП с участием артиста, заявил адвокат обвиняемого Эльман Пашаев. Защитник уточнил, что уже встречался с братом погибшего.
"Он мне показался разумным человеком, который готов к конструктивному диалогу. Но потом появляется представитель потерпевших и заявляет, что они не готовы брать деньги... И мы решили больше денег не предлагать семье погибшего. Наше прежнее предложение остается в силе", – объяснил он.
Пашаев добавил, что если они не захотят пользоваться предложением, то защита согласится с решением суда, в том числе в плане компенсации.
8 июня актер в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной с курьером за рулем. Он получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Прокуратура Москвы выяснила, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело. Свою вину Ефремов признал и назвал произошедшее чудовищным. Его отправили под арест на два месяца.
Потерпевшими по делу признаны вдова, сын и брат погибшего водителя. Адвокат семьи Захарова рассказал, что его подзащитные готовы на любое наказание, которое суд назначит актеру. Он отметил, что оправдательного приговора в отношении Ефремова не будет.
Потерпевшими по делу ДТП с участием Ефремова признаны вдова, сын и брат погибшего
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