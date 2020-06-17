Ефремова допрашивали на протяжении пяти часов

Ефремова привезли на очередной допрос по делу о смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов покинул здание главного следственного управления ГУ МВД по Москве, сообщает телеканал Москва 24.

Он отправился в квартиру в Плотниковском переулке в сопровождении сотрудников ФСИН. Именно там Ефремов отбывает домашний арест.

Допрос длился пять часов. Во время процедуры следователь сделал перерыв, разрешив Ефремову покурить в специально отведенном месте на территории управления.

Когда актер покидал здание ГСУ, одна из журналисток попросила его принести извинения на камеру. Однако, согласно условиям домашнего ареста, он не имеет права общаться с прессой.

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

По решению Таганского суда Москвы актер был отправлен под домашний арест на два месяца. Впоследствии актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего в аварии Сергея Захарова. Он сообщил, что готов оказать любую помощь семье скончавшегося, если они захотят ее принять.

Семья погибшего не приняла извинения актера, посчитав их запоздалыми. Их адвокат сообщил, что они будут ждать справедливого решения суда, а также не примут от Ефремова никакой материальной компенсации.

Позже адвокат семьи погибшего рассказал, что его подзащитные готовы на любое наказание, которое суд назначит актеру. Он отметил, что оправдательного приговора в отношении Ефремова не будет.