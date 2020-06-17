Адвокат семьи погибшего рассказал, как может помочь делу Ефремова Яна Поплавская

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Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский рассказал, кого и зачем пригласил бы на переговоры со стороной защиты актера Михаила Ефремова.

По словам юриста, свидетели переговоров нужны для того, чтобы у общества и СМИ не возникало каких-то неточностей о мнениях и позиции сторон. "Просто идут некие фантазии на тему того, что семья (Захарова. – Прим. ред.) не принимает деньги (материальную компенсацию от Ефремова. – Прим. ред.). Или теперь она хочет принимать, а я не даю. Для чего нам быть голословными и ссылаться друг на друга (адвокатов обеих сторон. – Прим. ред.)? Пусть два человека просто услышат весь разговор, услышат позицию семьи, предложения той стороны, выйдут и скажут: "Вот так было". Чтобы мы не занимались придумками, фантазиями и так далее", – заявил Добровинский в беседе с Москвой 24.

Он также рассказал, кого из общественности он бы пригласил на такую встречу.





Александр Добровинский адвокат Я считаю, что нужно просто из общественности взять двух людей с непререкаемым авторитетом, таким, какой был когда-то у нашего замечательного человека Иосифа Давыдовича Кобзона. Если бы он был жив, я, конечно, его пригласил бы на эту встречу.

Он также отметил, что был бы рад увидеть на этой встрече актера Сергея Гармаша или актрису Яну Поплавскую. "Сергей Гармаш – мой любимый актер, я бы с огромным удовольствием пригласил его в переговорную. Или Яну Поплавскую, которая занимается постоянно благотворительностью. Мало того, они все из актерской среды. Но решать, кто это будет, должен не я. Должна решать общественность. Или если кто-то сам вызовется – не все еще на это пойдут", – заключил адвокат.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что брат погибшего готов встретиться для обсуждения компенсации, но только если ему разрешит адвокат семьи.

Позже адвокат потерпевшей стороны опроверг этот факт. "В СМИ появились измышления о согласии семьи принять компенсацию. Сегодня в 11:00 я разговаривал с братом покойного Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта", – объявил Добровинский.

8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади, где столкнулся с фургоном Lada. 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, находящийся за рулем фургона, скончался в больнице.

В момент ДТП Ефремов был пьян. Также у него в крови обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом.