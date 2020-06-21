Адвокат Ефремова не подтвердил информацию о попытке актера покончить с собой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский актер Михаил Ефремов не пытался покончить с собой. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев, передает телеканал Москва 24.

До этого в одном из телеграм-каналов утверждалось, что Ефремову вызвали врачей, так как он находился без сознания. При этом говорилось, что на его шее была замечена багровая полоса.

В свою очередь защита Ефремова данную информацию опровергла. Адвокат заявил, что Ефремов – психически уравновешенный человек. Кроме того, ранее актер прошел судебно-психиатрическую экспертизу. Отклонений медики не выявили, но отметили, что Ефремов находится в депрессивном состоянии.

В настоящий момент Ефремов остается под домашним арестом после ДТП в центре города.

8 июня актер в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной с курьером за рулем. Водитель встречного транспортного средства получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Прокуратура города выяснила, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В результате было возбуждено уголовное дело.

Свою вину Ефремов признал и назвал произошедшее чудовищным. Его отправили под арест на два месяца.

Потерпевшими по делу признаны вдова, сын и брат погибшего водителя. Адвокат семьи Захарова объяснил, что его подзащитные готовы на любое наказание, которое суд назначит актеру. Он добавил, что оправдательного приговора в отношении Ефремова не будет.