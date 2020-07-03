Адвокат заявил об исправности автомобиля Ефремова в момент ДТП

15:09
Адвокат потерпевших заявил, что автомобиль Ефремова в момент ДТП был полностью исправен
Автомобиль актера Михаила Ефремова, на котором он устроил аварию, был полностью исправен. Об этом заявил адвокат семьи погибшего водителя Сергея Захарова Александр Добровинский.
"Мнение господина Ефремова расходится с показаниями экспертизы о том, что его автомобиль был полностью в исправном состоянии", – цитирует представителя защиты потерпевших ТАСС.
Адвокат артиста Эльман Пашаев сказал, что Ефремов утверждает о своей невиновности. Адвокат сына погибшего Сергей Аверцев напомнил, что ранее актер признавал вину. По его словам, часто случается так, что люди пытаются уйти от ответственности различными способами. Однако защита планирует добиваться правды, заключил Аверцев.
8 июня в центре Москвы Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Следствие выяснило, что актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Было возбуждено уголовное дело.
Экспертиза показала, что артист вменяем. Таганский суд отправил его под домашний арест на два месяца. Пашаев утверждал, что Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии, поскольку хотел выручить друга.
Информацию о том, что актер пытался покончить с собой, защитник опроверг. Ефремову вызвали врачей, поскольку тот находился без сознания.
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