Адвокат сына погибшего в ДТП прокомментировал заявление Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Адвокат сына погибшего в ДТП Сергей Аверцев прокомментировал телеканалу Москва 24 заявление Михаила Ефремова о том, что он невиновен в аварии.

"До этого же он ее признавал. Это очень часто бывает, что люди пытаются уйти от ответственности различными способами. Будем анализировать эти показания и будем добиваться правды", – сказал Аверцев.

Ранее адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист сообщил о своей невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля. Он пояснил, что до этого Ефремов предлагал деньги, потому что "в ДТП участвовала его машина".

8 июня Ефремов в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Следствие выяснило, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Было возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что артист вменяем.

Таганский суд отправил артиста под домашний арест на два месяца. Пашаев утверждал, что Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии, поскольку хотел выручить друга.

