Адвокат Михаила Ефремова рассказал об оскорблениях в свой адрес в связи с делом актера

14:27
Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
Адвокат Эльман Пашаев рассказал Москве 24, почему решил взяться за дело Михаила Ефремова. Он также рассказал об отношении общественности к защите актера.
"Конечно, грязью обливают, но это же наша работа. И у нас ее слишком много, чтобы обращать на это внимание. С другой стороны, те люди, кто высказывается в мой адрес и адрес моего партнера, я бы посмотрел на них, если бы за рулем был их близкий родственник. Сами искали бы самого лучшего адвоката", – рассказал Пашаев и добавил, что работа по делу Ефремова не противоречит его принципам.
Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.
При этом судебно-психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым. Таганский суд отправил актера под домашний арест на два месяца.
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