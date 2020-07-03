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Происшествия

13:40

Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП – адвокат

происшествия ДТП эксклюзив

Видео: Москва 24

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал телеканалу Москва 24, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля.

"Более подробнее ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", – объяснил представитель защиты.

8 июня Ефремов в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Следствие выяснило, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Было возбуждено уголовное дело.

Экспертиза показала, что артист вменяем. Он вел себя вежливо, адекватно ситуации и осознавал происходящее.

Таганский суд отправил артиста под домашний арест на два месяца. Пашаев утверждал, что Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии, поскольку хотел выручить друга.

Информацию о том, что актер пытался покончить с собой, защитник опроверг. Ефремову вызвали врачей, поскольку тот находился без сознания.

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