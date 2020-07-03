Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировал непризнание актером вины

15:09
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Адвокат семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Александр Добровинский прокомментировал непризнание актером вины. Об этом он рассказал телеканалу Москва 24.
"Мы все были свидетелями покаяния господина Ефремова, однако очевидно, [что] это был просто актерский перфоманс. Потому что если сравнивать заявление, которое он сделал сегодня, то они расходятся во мнениях, эти два Ефремова – тот, который говорит, что он виноват и сегодняшний Ефремов", – заявил юрист.
Добровинский прокомментировал новую версию о том, что причиной аварии стала некая неисправность в машине.
"Теперь, насколько я слышал, виновата машина. Я видел техническую экспертизу машины Михаила Ефремова, и уверен, что он в полном порядке. Там нет никаких нарушений по технической стороне", – заявил адвокат семьи погибшего.
По его словам, свидетели заявляют, что в машине был только сам актер, поэтому защита Ефремова не может заявить, что за рулем находился кто-то другой.
Ранее адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал телеканалу Москва 24, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель другой машины, Сергей Захаров.
Адвокат сына погибшего в ДТП Сергей Аверцев в ответ на это напомнил, что ранее артист вину признал и подчеркнул, что намерен добиться правды.
8 июня в центре Москвы Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Следствие выяснило, что актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Было возбуждено уголовное дело.
Экспертиза показала, что артист вменяем. Таганский суд отправил его под домашний арест на два месяца.
Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП – адвокат
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