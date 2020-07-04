Следствие установило количество человек в машине Ефремова в момент ДТП

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Следствие установило, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом находился в машине один. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

Установлено, что машиной управлял Ефремов, других пассажиров в салоне автомобиля не было. Это подтверждается камерами видеонаблюдения и показаниями свидетелей.

Ранее адвокат Ефремова заявил, что актер не считает себя виновником аварии. При этом он намекнул, что артист мог быть в машине не один. Юрист добавил, что сотрудники ГИБДД приехали на место уже после ДТП.

На это адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский высказал опасения, что защита Ефремова может представить другого человека, который мог быть за рулем машины актера.

Ефремов не признал свою вину в смертельной аварии

Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

Вечером 9 июня актера доставили в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения. В ходе слушаний Ефремов назвал произошедшее чудовищным. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца.