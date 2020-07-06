Расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершено

06 июля, 19:22
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Таганского суда
Расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова завершено, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы столичного управления МВД РФ Владимира Васенина.
"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом", – сообщил Васенин.
Ранее артиста доставили в главное следственное управление СК РФ по Москве для ознакомления с материалами уголовного дела. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции, которое осталось неизменным.
До этого телеведущий Владимир Соловьев представил результаты экспертизы МВД по делу о ДТП с участием актера. В частности, было доказано, что Ефремов в момент аварии находился за рулем, о чем свидетельствуют пот и эпителиальные клетки артиста, обнаруженные на срезе подушки безопасности.
3 июля адвокат Ефремова Эльман Пашаев говорил, что артист не виновен в совершении ДТП. Он подчеркивал, что актер готов заплатить семье погибшего курьера, поскольку в аварии участвовала его машина.
Позже Пашаев добавил, что в ходе допроса вопрос о признании вины не поднимался. Адвокат утверждал, что не говорил об отказе от признания вины. В свою очередь, семья погибшего прокомментировала слова Пашаева, назвав ранее появлявшееся в Сети видеообращение Ефремова актерским перформансом.
Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Прокуратура Москвы выяснила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен под домашний арест на два месяца.
Стали известны новые подробности об аварии с Михаилом Ефремовым
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: