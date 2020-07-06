Расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершено

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Таганского суда

Расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова завершено, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы столичного управления МВД РФ Владимира Васенина.

"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом", – сообщил Васенин.

Ранее артиста доставили в главное следственное управление СК РФ по Москве для ознакомления с материалами уголовного дела. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции, которое осталось неизменным.

До этого телеведущий Владимир Соловьев представил результаты экспертизы МВД по делу о ДТП с участием актера. В частности, было доказано, что Ефремов в момент аварии находился за рулем, о чем свидетельствуют пот и эпителиальные клетки артиста, обнаруженные на срезе подушки безопасности.

3 июля адвокат Ефремова Эльман Пашаев говорил, что артист не виновен в совершении ДТП. Он подчеркивал, что актер готов заплатить семье погибшего курьера, поскольку в аварии участвовала его машина.

Позже Пашаев добавил, что в ходе допроса вопрос о признании вины не поднимался. Адвокат утверждал, что не говорил об отказе от признания вины. В свою очередь, семья погибшего прокомментировала слова Пашаева, назвав ранее появлявшееся в Сети видеообращение Ефремова актерским перформансом.

Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы выяснила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен под домашний арест на два месяца.