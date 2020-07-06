Михаила Ефремова доставили в ГСУ

Видео: телеканал Москва 24

Актера Михаила Ефремова доставили в главное следственное управление СК РФ по Москве. Там он должен ознакомиться с материалами уголовного дела, передает телеканал Москва 24.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев представил результаты экспертизы МВД по делу о ДТП с участием актера. В частности, было доказано, что Ефремов в момент аварии находился за рулем, о чем свидетельствуют пот и эпителиальные клетки артиста, обнаруженные на срезе подушки безопасности.

В настоящий момент расследование ДТП с участием Ефремова находится на завершающей стадии. По окончании расследования об этом расскажут обвиняемому и потерпевшему.

3 июля адвокат Ефремова Эльман Пашаев говорил, что артист не виновен в совершении ДТП. Он подчеркивал, что актер готов заплатить семье погибшего курьера, поскольку в аварии участвовала его машина.

Позже Пашаев добавил, что в ходе допроса вопрос о признании вины не поднимался. Адвокат утверждал, что не говорил об отказе от признания вины. В свою очередь, семья погибшего прокомментировала слова Пашаева, назвав ранее появлявшееся в Сети видеообращение Ефремова актерским перформансом.

Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы выяснила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен под домашний арест на два месяца.