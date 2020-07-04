Адвокат Ефремова опроверг информацию о завершении расследования ДТП

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Расследование дела о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, скорее всего, завершится на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Эльмана Пашаева.

Так он прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, об окончании расследования дела. Он опроверг эти сведения.

"Нет, [расследование] не завершено, скорее всего, завершится на следующей неделе", – сказал Пашаев.

В правоохранительных органах сообщили, что расследование находится на завершающей стадии. По окончании расследования об этом расскажут обвиняемому и потерпевшему.

3 июля Пашаев говорил, что артист не виновен в совершении ДТП. Он подчеркивал, что актер готов заплатить семье погибшего курьера, поскольку в аварии участвовала его машина.

Позже Пашаев добавил, что в ходе допроса вопрос о признании вины не поднимался. Адвокат утверждал, что не говорил об отказе от признания вины. В свою очередь семья погибшего прокомментировала слова Пашаева, назвав ранее появлявшееся в Сети видеообращение Ефремова актерским перформансом.

Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы выяснила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца.