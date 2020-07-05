Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

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Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал результаты экспертизы МВД по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.

Он представил результаты во время беседы с адвокатом семьи погибшего водителя Александром Добровинским. В частности, на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee обнаружены пот и эпителиальные клетки Ефремова.

По мнению журналиста, это доказывает, что "Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила". При этом Соловьев не стал уточнять, каким образом отчет экспертов оказался в его распоряжении, передает News.ru.

Ранее адвокат Ефремова заявил, что актер не считает себя виновником аварии. При этом он намекнул, что артист мог быть в машине не один. Юрист добавил, что сотрудники ГИБДД приехали на место уже после ДТП.

На это адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский высказал опасения, что защита Ефремова может представить другого человека, который мог быть за рулем машины актера.

Ефремов не признал свою вину в смертельной аварии

До этого адвокат актера Эльман Пашаев рассказал, что в семье погибшего идет "борьба за деньги". По его словам, родня Захарова "рвется в бой, чтобы каждого признали потерпевшим".

Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца.