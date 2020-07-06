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Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом РИА Новости заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

"Сегодня Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции", – рассказал правозащитник, добавив, что оно осталось неизменным – нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).

8 июня на Смоленской площади Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lada. Водитель встречной машины Сергей Захаров получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Следствием установлено, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Экспертиза подтвердила, что артист был вменяем. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Помимо того, телеведущий Владимир Соловьев представил результаты экспертизы МВД по делу об аварии с участием известного артиста. Подтвердилось, что Ефремов в момент ДТП был за рулем транспортного средства. Это подтверждают пот и эпителиальные клетки, найденные в ходе следственных действий на срезе подушки безопасности в иномарке.