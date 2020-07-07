Ефремов ни разу не пытался лично извиниться перед семьей погибшего – адвокат

14:58
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Адвокат семьи погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова Александр Добровинский рассказал Москве 24 о том, что Михаил Ефремов ни разу лично не извинился перед потерпевшими.
"Господин Ефремов публично каялся, однако он не написал ни одного письма, ни одного слова семье (погибшего водителя Сергея Захарова. – Прим. ред.). Это была публичная игра, выступление с актерским мастерством в эфире – и все. А к людям, которые потеряли близкого человека, к детям, к жене, к брату, к маме – ничего, ноль. Никаких попыток связаться лично не было", – заявил Добровинский.
Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
К настоящему моменту расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова завершено. Актеру предъявили обвинение в окончательной редакции. По словам адвоката Эльмана Пашаева, Ефремову вменяется нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).
Юрист сообщил и о том, что у стороны защиты имеются доказательства невиновности актера в смертельном ДТП.
Стали известны новые подробности об аварии с Михаилом Ефремовым
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