Адвокатов по делу Ефремова привлекли к ответственности за нарушение этики

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Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, представляющие стороны по уголовному делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.

"В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского в соответствии с нормами закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела", – сообщили в ФПА.

Ранее в Федеральной палате адвокатов выражали обеспокоенность, что адвокаты используют дело актера для личной рекламы своих услуг. Отмечалось, что их часто видели в эфирах радиостанций и телеканалов. В частности, говорилось, что адвокаты участвовали в различных телепрограммах, где разглашали адвокатскую тайну и высказывали собственные суждения, несовместимые с существом адвокатской профессии.

Правозащитникам напомнили, что корпоративная культура адвокатского сообщества не приемлет саморекламу, а их высказывания должны быть сдержанными и корректными.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель отечественной машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы выяснила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен под домашний арест на два месяца.

К настоящему моменту расследование уголовного дела в отношении актера завершено. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. По словам адвоката Эльмана Пашаева, Ефремову вменяется нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).

