Сумма исковых требований потерпевших к Ефремову составляет около 40 млн рублей

21:12
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Потерпевшие по делу артиста Михаила Ефремова заявили иски к артисту на сумму порядка 40 миллионов рублей, сообщил ТАСС адвокат артиста Эльман Пашаев.
"Да, они заявили иски. Аппетиты у них немаленькие, речь идет о порядка 40 млн руб.", – сказал он. При этом адвокат отметил, что не уверен в согласии суда с такой высокой суммой исковых требований.
По словам Пашаева, Ефремов еще не успел ознакомиться со всем объемом материалов своего дела.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель отечественной машины получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Прокуратура Москвы выяснила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актера отправили под домашний арест на два месяца.
К настоящему моменту расследование уголовного дела в отношении актера завершено. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ефремову вменяется нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).
Расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершено
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