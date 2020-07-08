Адвокат рассказал, как переживают публичность родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова

Следствие по громкому делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова завершено. Заслуженному артисту России предъявили обвинение в окончательной редакции. Не за горами судебные слушания и приговор.

Однако надолго запомнится и ход расследования: своей публичностью и неожиданными поворотами. И если Ефремову к вниманию СМИ и общественности не привыкать, то для семьи погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова все это в новинку. Москва 24 поговорила с адвокатом потерпевших и узнала, как родственники переживают такую "славу" и как относятся к действиям защиты актера.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

– Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил об имеющихся доказательствах невиновности актера. О чем, по-вашему, может идти речь?

– Я не знаю. Тут два варианта: или они есть, или это какая-то фантазия. Если доказательства и имеются, я, честно говоря, в деле их не видел. Я не совсем понимаю, о чем именно может идти речь. Но наверняка у них есть своя выстроенная линия защиты. Сейчас уже видно, что начались какие-то подковерные движения на тему того, чтобы господин Ефремов получил или условный срок наказания, или какой-нибудь очень маленький.

– В связи с этим заявлением, а также отказом актера признавать вину, изменилось ли как-то отношение потерпевших к делу? Ранее родственники Сергея Захарова были готовы принять любое наказание, выдвинутое прокурором. Может быть, увеличатся требования к размеру компенсации?

– Позиция остается прежней. Семья примет тот срок, который предложит прокурор. Ничего в этом вопросе не изменилось. Если говорить о компенсации, это гражданский иск, который мы будем предъявлять уже на суде. Сумму опустим, деньги – это вторично. Важно, что никаких финансовых мотивов (у потерпевших. – Прим. ред.) не существовало и не может существовать до суда. Никто ни о чем не торговался. Моих подзащитных только оскорбляли за это: сначала за то, что они не берут деньги, потом за разговоры о том, что они якобы торгуются. Хотя ни одного раза не говорили о деньгах вообще. Все досудебные подачки были отклонены.

– А как вы относитесь к высказыванию стороны защиты Ефремова о росте количества потерпевших в деле?

– Помню, там было сказано, что "скоро вся деревня будет" потерпевшей. Ну, это кощунство и оскорбление. Напомню, у нас есть закон. И все потерпевшие признаны потерпевшими по закону. Закон ограничивает круг людей, которые могут считаться потерпевшими. Например, гражданская жена (с которой Захаров не было официально расписан. – Прим. ред.) не может считаться потерпевшей, ее и нет. Поэтому такое высказывание – это скорее оскорбление закона, нежели кого-либо конкретного, и, конечно, оскорбление самих потерпевших.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

– А как подобные высказывания и весь ажиотаж вокруг дела в целом влияют на семью погибшего водителя Захарова?

– Они не понимают, в чем они провинились, что их постоянно поливают грязью. Случай же не единичный. Пройдемся по порядку.

Сначала их обвиняли в том, что они пришли на телепрограмму, куда их зазывали. Семья объяснила, что в 1998 году у них погиб двоюродный брат Сергея Захарова в точно такой же ситуации. То дело было замято, оно исчезло, и виновник никогда не был наказан. И сейчас они не хотят повторения этой истории.



Дальше на ровном месте начались разговоры по поводу того, что они торгуются. Была цифра в 100 миллионов и так далее.



Полная фантазия и ложь. Мы это развенчали. Но для чего это было сделано – всем понятно.

После этого – чудовищное по своему существу предложение господина Ефремова об усыновлении этих взрослых ребят. Как это себе можно представить? Они, что, должны были Ефремова называть папой? Кидаться к нему на шею, когда он будет приезжать в Рязанскую деревню? Чудовищно!

И в довершение ко всему: Ефремов, который два раза на наших глазах (один раз сидя на диване после трагедии, а второй раз публично) говорил, что он виноват. А потом выяснилось, что он уже не виноват. Что говорят по этому поводу члены семьи (погибшего. – Прим. ред.)? Я не могу передать вам слова, которые они говорят, потому что все это эпитеты. Лучше я воздержусь.

– Как вы сами смотрите на этот поворот в деле – отказ Михаила Ефремова, по словам защитника, признавать вину?

– В этом контексте было сказано что-то вроде "мы всегда успеем взять вину на себя" – более циничного заявления я не слышал давно. Получается так: мы сейчас будем говорить, что мы невиновны, а потом, когда нас прижмут к стене, мы возьмем вину на себя. Семья погибшего Сергея Захарова просто не понимает, как такое возможно.

– Сам Ефремов выходил на контакт с семьей Захарова? Может быть, приносил свои извинения или лично предлагал помощь?

– Господин Ефремов публично каялся, однако он не написал ни одного письма, ни одного слова семье – вообще. Это была публичная игра, выступление с актерским мастерством в эфире – и все. А к людям, которые потеряли близкого человека, к детям, к жене, к брату, к маме – ничего, ноль. Никаких попыток связаться лично не было.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

– В связи с ажиотажем вокруг дела Ефремова и в то же время в связи со статусом обвиняемого будете ли вы просить об открытом судебном процессе?

– Активно идут разговоры о том, что господин Ефремов получит условный срок или ниже низшего, потому что у него шестеро детей, потому в деле представлены сотни каких-то писем от известных людей в его защиту, потому что это его первое преступление – он ранее не судим, потому что он заслуженный артист России и так далее. Все это толкает на мысль о том, что фактически для обывателя он уйдет от наказания.

Конечно, это (формат заседаний. – Прим. ред.) будет решать суд. Но когда мне зададут вопрос: какой, открытый или закрытый процесс, – я скажу о том, что мы хотим сделать так, чтобы процесс был открытым.

Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице. К настоящему моменту расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова завершено. Актеру предъявили обвинение в окончательной редакции. По словам адвоката Эльмана Пашаева, Ефремову вменяется нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).

