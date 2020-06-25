Адвокат заявил, что Ефремов готов усыновить детей Захарова

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Артист Михаил Ефремов осознает, что может сесть в тюрьму, и готов понести наказание, рассказал в эфире "Эха Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев.

По его словам, Ефремов хотел бы максимально помочь несовершеннолетним родственникам погибшего в аварии Сергея Захарова.

"Он готов их (детей. – Прим. ред.) даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь", – сказал Пашаев.



При этом юрист подчеркнул, что больше не собирается ни с кем договариваться.

"Уже попытался, хотел разговаривать, возместить, чтобы ему (Ефремову. – Прим. ред.) было легче морально. Не то, чтобы мы хотели кому-то платить, чтобы они написали заявление и прекратили уголовное дело", – добавил Пашаев.

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

При этом судебно-психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым. Таганский суд отправил актера под домашний арест на два месяца.