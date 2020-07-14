Появилось видео с попыткой Ефремова откупиться от инспектора ДПС

Фото: youtube.com/60 минут
Видео с нательной камеры сотрудника ГИБДД, на которых Михаил Ефремов предлагает заплатить полицейскому, показали в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Кадры сняты сразу после аварии с участием актера на Садовом кольце. "Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги", – говорит артист на записи.
Также в эфире продемонстрировали видео с медосвидетельствования Ефремова, на котором он показывает средний палец во время процедуры.
Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал видео в разговоре с РБК. По его словам, Ефремов во время ДТП "вообще не соображал". "Что можно с него просить? Это хайп", – подчеркнул юрист.
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к ответственности за нарушение этики
Телеведущий Владимир Соловьев ранее представил результаты экспертизы МВД. В частности, было доказано, что Ефремов в момент аварии находился за рулем, о чем свидетельствуют пот и эпителиальные клетки артиста, обнаруженные на срезе подушки безопасности.
Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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