Защита актера Ефремова закончила ознакомление с материалами дела по аварии

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Российский актер Михаил Ефремов и его защита закончили ознакомление с материалами уголовного дела о ДТП, передает РИА Новости.

"Мы закончили ознакомление с материалами", – поделился адвокат артиста Эльман Пашаев.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной Lada. Водитель отечественного транспортного средства получил тяжелые травмы и потом скончался в больнице. Прокуратура столицы установила, что актер в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Согласно решению суда, его отправили под домашний арест на два месяца.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершено. Ему предъявили обвинение в окончательной редакции. По утверждению адвоката Эльмана Пашаева, Ефремову вменяется нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее говорилось, что у стороны защиты имеются доказательства невиновности актера в смертельном ДТП. Пашаев пояснил, что на данный момент признание вины артистом не имеет юридической силы.