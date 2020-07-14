Защита актера Ефремова закончила ознакомление с материалами дела по аварии

13:22
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Российский актер Михаил Ефремов и его защита закончили ознакомление с материалами уголовного дела о ДТП, передает РИА Новости.
"Мы закончили ознакомление с материалами", – поделился адвокат артиста Эльман Пашаев.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной Lada. Водитель отечественного транспортного средства получил тяжелые травмы и потом скончался в больнице. Прокуратура столицы установила, что актер в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Согласно решению суда, его отправили под домашний арест на два месяца.
Сейчас расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершено. Ему предъявили обвинение в окончательной редакции. По утверждению адвоката Эльмана Пашаева, Ефремову вменяется нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Ранее говорилось, что у стороны защиты имеются доказательства невиновности актера в смертельном ДТП. Пашаев пояснил, что на данный момент признание вины артистом не имеет юридической силы.
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к ответственности за нарушение этики
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: