Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы столичного ведомства Людмилу Нефедову.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова", – отметила Нефедова.

Она добавила, что актер обвиняется в совершении преступления по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Согласно УК РФ, Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Нефедова отметила, что дело по ДТП с участием актера направят в Пресненский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее стало известно, что защита Ефремова завершила ознакомление с материалами дела. До этого были опубликованы кадры с попыткой Ефремова откупиться от сотрудника ГИБДД сразу после аварии.

ДТП произошло в районе Смоленской площади. Актер находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице.

Впоследствии стало известно, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения во время совершения ДТП. Актера посадили под домашний арест на два месяца.

6 июля расследование уголовного дела в отношении Ефремова было завершено.

Чуть позже адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил о наличии доказательств, подтверждающих невиновность актера. Он отметил, что признания артиста не имеют в настоящий момент никакой юридической силы.