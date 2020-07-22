Дело Ефремова рассмотрит судья, ранее привлеченная к делу полковника Захарченко

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Судья Елена Абрамова рассмотрит дело артиста Михаила Ефремова в Пресненском суде. Об этом сообщает РИА Новости.

"Дело распределили судье Абрамовой Елене Дмитриевне", – заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Абрамова известна по делу бывшего полковника Дмитрия Захарченко, в котором вынесла обвинительный приговор. Также она осудила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за драку и вынесла приговор об аресте активиста Константина Котова.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова 20 июля. Оно было возбуждено после произошедшего 8 июня ДТП со смертельным исходом. Обвиняют Ефремова по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Актер за рулем Jeep Grand Cherokee столкнулся с автомобилем Lada. Водитель получил множественные тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В качестве меры пресечения для артиста Таганский суд Москвы выбрал домашний арест сроком до 9 августа. Расследование дела актера завершилось 6 июля, а 22 июля оно поступило на рассмотрение в Пресненский районный суд столицы.

