Дело Ефремова рассмотрит судья, ранее привлеченная к делу полковника Захарченко

15:57
Фото: Москва 24
Судья Елена Абрамова рассмотрит дело артиста Михаила Ефремова в Пресненском суде. Об этом сообщает РИА Новости.
"Дело распределили судье Абрамовой Елене Дмитриевне", – заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Абрамова известна по делу бывшего полковника Дмитрия Захарченко, в котором вынесла обвинительный приговор. Также она осудила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за драку и вынесла приговор об аресте активиста Константина Котова.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова 20 июля. Оно было возбуждено после произошедшего 8 июня ДТП со смертельным исходом. Обвиняют Ефремова по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Актер за рулем Jeep Grand Cherokee столкнулся с автомобилем Lada. Водитель получил множественные тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Экспертиза установила, что в момент аварии Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В качестве меры пресечения для артиста Таганский суд Москвы выбрал домашний арест сроком до 9 августа. Расследование дела актера завершилось 6 июля, а 22 июля оно поступило на рассмотрение в Пресненский районный суд столицы.
Суд над Ефремовым может начаться в начале августа
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