Дело Ефремова о ДТП поступило в суд

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Уголовное дело актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП поступило в Пресненский суд Москвы. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Дело было зарегистрировано судом сегодня", – сказала Кокая.

20 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова. Таким образом, с момента возбуждения уголовного дела до утверждения прокуратурой обвинительного заключения прошло 40 дней.

Актер обвиняется в совершении преступления по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

ДТП произошло в районе Смоленской площади. Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После ДТП также сняли видео, на котором нетрезвый артист пытается откупиться от сотрудников ГИБДД.

Таганский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Расследование его дела было завершено 6 июля.

