Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым подадут гражданские иски к актеру

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Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, подадут гражданские иски к артисту. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас мы готовим гражданские иски, которые будут представлены в суде", – заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Потерпевшими по делу официально признаны вдова и брат Захарова, а также два сына погибшего.

Ранее стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова.

Актер обвиняется в совершении преступления по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

ДТП произошло в районе Смоленской площади. Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После ДТП также сняли видео, на котором нетрезвый артист пытается откупиться от сотрудников ГИБДД.

Таганский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Расследование его дела было завершено 6 июля.

