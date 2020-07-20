Все необходимые экспертизы по делу о ДТП с участием Ефремова проведены – МВД

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Полиция провела все необходимые экспертизы в рамках следствия по делу об аварии со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

"В ходе расследования организован и выполнен комплекс следственных действий, назначены и проведены все необходимые экспертизы для детального и объективного исследования всех обстоятельств дела", – объяснили в ведомстве.

Ранее столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова. Материалы были переданы на рассмотрение в Пресненский районный суд Москвы.

ДТП с участием актера произошло в районе Смоленской площади. Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа.

20 июля стало известно, что родственники погибшего Сергея Захарова готовят гражданские иски к актеру.

