Суд 29 июля приступит к рассмотрению дела Ефремова

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Пресненский суд Москвы на 29 июля назначил предварительное слушание уголовного дела в отношении артиста Михаила Ефремова. Об этом сообщает РИА Новости.

"По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00", – рассказали в пресс-службе суда.

Предварительное заседание пройдет без представителей СМИ и зрителей.

Уголовное дело актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП поступило в Пресненский суд Москвы в среду, 22 июля. Рассматривать его будет судья Елена Абрамова, ранее участвовавшая в судебных процессах по делам футболистов Кокорина и Мамаева, а также полковника Захарченко.

Кроме того, стало известно, что дело Ефремова взяли под контроль в Генпрокуратуре. По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, это поможет избежать фальсификаций в делопроизводстве.

Актер за рулем Jeep Grand Cherokee столкнулся с автомобилем Lada. Водитель получил множественные тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице. Ефремова подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В момент столкновения, как установила экспертиза, Михаил Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также выяснилось, что в автомобиле он был один и вскоре после аварии попытался откупиться от сотрудника ГИБДД.

