Ефремов заявил в суде, что он индивидуальный предприниматель, а не актер

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Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, заявил в суде, что он индивидуальный предприниматель, а не актер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Добровинского.

"У него нормальное состояние, спокойное. Он заявил, что не актер, а индивидуальный предприниматель", – сказал адвокат.

В среду в Пресненском районном суде должны были состояться предварительные слушания по делу Михаила Ефремова. Однако заседание было перенесено на 30 июля из-за неявки адвокатов обвиняемого.

Ранее соответствующее ходатайство в суд направил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, поскольку он и второй защитник актера Екатерина Шаргародская находятся в командировке.

Авария произошла в районе Смоленской площади в начале июня. Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Таганский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Расследование его дела было завершено 6 июля.

