Наташа Королева прокомментировала ДТП с Ефремовым

Фото: instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева назвала трагедией аварию с актером Михаилом Ефремовым, в результате которой погиб человек.

"Очень сложная ситуация. С одной стороны, понятно, что человек виновен. Я целиком и полностью уверена, что пьяный человек за рулем – преступник. С другой стороны — все под богом ходим", — рассказала она сайту "Комсомольская правда".

Она выразила надежду, что правосудие будет лояльно к Ефремову.

"Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем. Я думаю, для него это не просто урок, это трагедия в жизни", — добавила певица.

Авария произошла в районе Смоленской площади. Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После ДТП также сняли видео, на котором нетрезвый артист пытается откупиться от сотрудников ГИБДД.

Таганский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Расследование его дела было завершено 6 июля.

