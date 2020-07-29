Суд перенес на 30 июля дату предварительного заседания по делу Ефремова

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Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля, сообщает ТАСС.

Слушание перенесли в связи с неявкой адвокатов обвиняемого. Ранее соответствующее ходатайство в суд направил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, поскольку он и второй защитник актера Екатерина Шаргародская находятся в командировке.

Авария произошла в районе Смоленской площади. Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Таганский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Расследование его дела было завершено 6 июля.

