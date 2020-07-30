16:21
Ефремову продлили срок домашнего ареста до 22 января
Пресненский суд Москвы продлил арест актеру Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года.
"Мы считаем данное решение вполне адекватным", – прокомментировал адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.
В то же время суд отклонил ходатайство, в котором просили признать Ирину Стехову, гражданскую жену погибшего в ДТП Сергея Захарова, потерпевшей.
"В целом пока все складывается примерно так, как мы и предполагали. Ждем следующего слушания", – сказал Добровинский.
Кроме того, суд отказал Ефремову в двухчасовых прогулках во время домашнего ареста. Также было объявлено, что слушание по существу дела о смертельном ДТП с участием актера состоится 5 августа.
Ранее в Мосгорсуде сообщили, что дело в отношении Ефремова будет рассматриваться беспристрастно. В инстанции исключили возможность постороннего воздействия на решение судьи.
Кроме того, недавно актер отказался от признания собственной вины в ДТП, что подтвердил его адвокат Эльман Пашаев. Он заявил, что подробно их позиция будет представлена в суде.
Смертельное ДТП произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, врезался в автомобиль Lada. От полученных травм водитель машины скончался. Позже было установлено, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В связи с ДТП Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа. Родственники погибшего в аварии Сергея Захарова планируют подать гражданские иски к артисту.
Ефремов не будет просить суд рассматривать его дело в особом порядке
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