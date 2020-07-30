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Происшествия

16:21

Ефремову продлили срок домашнего ареста до 22 января

суды происшествия

Ефремову продлили срок домашнего ареста до 22 января

Пресненский суд Москвы продлил арест актеру Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года.

"Мы считаем данное решение вполне адекватным", – прокомментировал адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

В то же время суд отклонил ходатайство, в котором просили признать Ирину Стехову, гражданскую жену погибшего в ДТП Сергея Захарова, потерпевшей.

"В целом пока все складывается примерно так, как мы и предполагали. Ждем следующего слушания", – сказал Добровинский.

Кроме того, суд отказал Ефремову в двухчасовых прогулках во время домашнего ареста. Также было объявлено, что слушание по существу дела о смертельном ДТП с участием актера состоится 5 августа.

Ранее в Мосгорсуде сообщили, что дело в отношении Ефремова будет рассматриваться беспристрастно. В инстанции исключили возможность постороннего воздействия на решение судьи.

Кроме того, недавно актер отказался от признания собственной вины в ДТП, что подтвердил его адвокат Эльман Пашаев. Он заявил, что подробно их позиция будет представлена в суде.

Смертельное ДТП произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, врезался в автомобиль Lada. От полученных травм водитель машины скончался. Позже было установлено, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В связи с ДТП Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа. Родственники погибшего в аварии Сергея Захарова планируют подать гражданские иски к артисту.

Ефремов не будет просить суд рассматривать его дело в особом порядке

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