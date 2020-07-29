Адвокат Ефремова подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины

13:01
Фото: Москва 24
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины, передает ТАСС.
"Мы уже давно с моим подзащитным отказались от признания вины, а подробно представим нашу позицию в суде", – сказал он.
Ранее агентство со ссылкой на защитника потерпевших Александра Добровинского сообщало, что в материалах дела о ДТП со смертельным исходом говорится об отказе от признания вины.
В среду, 29 июля, в Пресненском районном суде должны были состояться предварительные слушания по делу Ефремова. Однако заседание перенесли на 30 июля из-за неявки адвокатов обвиняемого. Соответствующее ходатайство в суд направил Пашаев, поскольку он и второй защитник актера Екатерина Шаргородская находятся в командировке.
Авария произошла в районе Смоленской площади в начале июня. Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и скончался в больнице.
Экспертиза показала, что в момент происшествия артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский суд отправил его под домашний арест на два месяца – до 9 августа. Расследование дела было завершено 6 июля.
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