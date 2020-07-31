Приговор по делу Ефремова вынесут в сентябре – адвокат актера

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал Москве 24, когда стоит ожидать приговора по делу о смертельном ДТП с участием актера.

"Арест Михаила до 22 января – это чисто процессуальный момент. Мы не будем судиться полгода. Я думаю, все закончится в сентябре", – заявил Пашаев.

Он также прокомментировал информацию о том, что в деле по-прежнему остается четверо потерпевших. Суд отклонил ходатайство, в котором просили признать Ирину Стехову, гражданскую жену погибшего в ДТП Сергея Захарова, потерпевшей.

"Мы рады, что суд прислушался и принял такое решение. И так есть уже четверо потерпевших. Но вот какой момент: по-хорошему, по этому делу потерпевшими должны быть мать и гражданская жена Захарова. Мы бы даже сами просили суд признать вторую потерпевшей, хотя по закону она ею и не является. Но они превратили это дело в способ обогатиться. Четверых вполне будет достаточно, хотя некоторые из них вообще не имеют к этому делу никакого отношения", – отметил Пашаев.

В четверг, 30 июля, состоялось предварительное заседание по делу Ефремова. Актеру продлили срок домашнего ареста до 22 января 2021 года. Рассматривать дело по существу Пресненский суд начнет 5 августа.

Смертельное ДТП произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, врезался в автомобиль Lada. От полученных травм водитель машины скончался. Позже было установлено, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Недавно актер отказался от признания собственной вины в ДТП, что подтвердил его адвокат Эльман Пашаев. Он заявил, что подробно их позиция будет представлена в суде.