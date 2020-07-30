Ефремов не страдает алкоголизмом – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на его адвоката Эльмана Пашаева.

"Ефремов не страдает алкоголизмом. Я как адвокат иногда сам выпиваю", – заявил Пашаев.

30 июля состоялось предварительное слушание по делу Ефремова. Пресненский суд Москвы принял решение о продлении домашнего ареста актера до 22 января 2021 года. Ефремову также было отказано в двухчасовых прогулках.

Кроме того, суд отказался признать Ирину Стехову, гражданскую жену погибшего в ДТП Сергея Захарова, потерпевшей.

Слушание по существу дела о смертельной аварии с участием Ефремова состоится 5 августа.

Смертельное ДТП произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, врезался в автомобиль Lada. От полученных травм водитель машины скончался. Позже было установлено, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В связи с ДТП Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа. Родственники погибшего в аварии Сергея Захарова планируют подать гражданские иски к артисту.