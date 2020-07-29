Ефремов не предлагал денежную компенсацию семье погибшего в ДТП – адвокат

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Актер Михаил Ефремов не предлагал денежную компенсацию родственникам Сергея Захарова, погибшего в ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Татьяну Головкину.

"Ефремов денег пока не предлагал, не направлял ни по почте, ни на счет", – сказала Головкина.

Ранее Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы на предварительное слушание по его делу.

Авария произошла в районе Смоленской площади в начале июня. Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Таганский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Расследование его дела было завершено 6 июля.

