Михаила Ефремова доставили в суд

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Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, доставили в Пресненский суд Москвы на предварительное слушание по его делу, передает телеканал Москва 24.

Актера вывели из машины УФСИН Москвы в сопровождении сотрудников ведомства и завели в здание суда через конвойный вход. До этого он в сопровождении судебного пристава вышел из квартиры, в которой находится под домашним арестом. С журналистами он общаться не стал.

Судебное заседание назначено на 11:00 мск.

Авария произошла в районе Смоленской площади. Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Таганский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Расследование его дела было завершено 6 июля.

