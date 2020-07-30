Первое заседание по существу дела Ефремова состоится 5 августа

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресненский суд Москвы 5 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокаю.

"Назначено судебное заседание на 5 августа 2020 года. Начало в 10:00", – заявила пресс-секретарь.

В четверг, 30 июля, состоялось предварительное заседание по делу Ефремова. Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста актеру до 22 января 2021 года.

В то же время суд отклонил ходатайство, в котором просили признать Ирину Стехову, гражданскую жену погибшего в ДТП Сергея Захарова, потерпевшей. Также судья отказал Ефремову в двухчасовых прогулках во время домашнего ареста.

Смертельное ДТП произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, врезался в автомобиль Lada. От полученных травм водитель машины скончался. Позже было установлено, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В связи с ДТП Ефремов был отправлен под домашний арест. Родственники погибшего в аварии Сергея Захарова планируют подать гражданские иски к артисту.

