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29 июля 2020, 16:15

Происшествия

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым пообщался с журналистами

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым пообщался с журналистами

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Ефремов заявил в суде, что он индивидуальный предприниматель, а не актер

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Ефремов не признал вину в смертельном ДТП

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Михаил Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП. Это стало известно после несостоявшегося судебного слушания по делу. Заседание перенесли на 30 июля в связи с неявкой адвоката обвиняемого.

В суде Ефремов заявил, что он индивидуальный предприниматель, а не актер. Это есть в материалах дела. Разговаривать с журналистами он не стал.

А вот адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский с журналистами пообщался. В частности, он ответил на вопрос по поводу компенсации в 40 миллионов рублей, которую якобы запросили потерпевшие.

Резонансное ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. В результате погиб курьер Сергей Захаров. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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