Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и восемь пострадали при столкновении автобуса и "Газели" на юго-востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах города, ДТП произошло на пересечении Рязанского проспекта и улицы Ташкентская.

На месте находятся сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

28 июля несколько транспортных средств столкнулись на участке Боровского шоссе.

Для ликвидации последствий аварии также потребовалось перекрыть две полосы дороги.