Две полосы перекрыли на Боровском шоссе из-за ДТП

12:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Несколько транспортных средств столкнулись на участке Боровского шоссе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел на 29-м километре трассы. ДТП произошло из-за столкновения поливочной машины КамАЗ и автомобиля Kia Sorento.
В результате аварии произошел разлив топлива. Сообщается об одном пострадавшем в результате инцидента.
"Движение автотранспорта перекрыто по двум полосам", – сообщил источник.
В настоящее время обстоятельства аварии уточняются. На место прибыли сотрудники полиции и оперативных служб.
Ранее ДТП произошло в районе Выхино-Жулебино. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате инцидента пострадал ребенок, ему была оказана медицинская помощь.
До этого возгорание автомобиля произошло возле станции метро "Калужская". Из-за инцидента на улице Профсоюзная движение было затруднено по двум полосам.
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