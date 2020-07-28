Две полосы перекрыли на Боровском шоссе из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько транспортных средств столкнулись на участке Боровского шоссе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на 29-м километре трассы. ДТП произошло из-за столкновения поливочной машины КамАЗ и автомобиля Kia Sorento.

В результате аварии произошел разлив топлива. Сообщается об одном пострадавшем в результате инцидента.

"Движение автотранспорта перекрыто по двум полосам", – сообщил источник.

В настоящее время обстоятельства аварии уточняются. На место прибыли сотрудники полиции и оперативных служб.

Ранее ДТП произошло в районе Выхино-Жулебино. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате инцидента пострадал ребенок, ему была оказана медицинская помощь.

До этого возгорание автомобиля произошло возле станции метро "Калужская". Из-за инцидента на улице Профсоюзная движение было затруднено по двум полосам.