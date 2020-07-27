ДТП с участием фуры, трактора и двух машин произошло в Подмосковье

Фото: vk.com/club197356474

ДТП с участием нескольких транспортных средств произошло в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Инцидент случился в городском округе Чехов. Сообщается, что на 62-м километре автодороги М2 "Крым" в сторону области столкнулись фура, трактор и два легковых автомобиля.

В результате произошедшего пострадали два человека. В настоящий момент на место прибыли сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства аварии.

Ранее автомобиль съехал в оросительный канал под Волгоградом. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. В результате аварии погибли восемь человек.