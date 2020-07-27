Восемь человек погибли при съезде машины в оросительный канал под Волгоградом

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Автомобиль съехал в оросительный канал под Волгоградом, сообщает РИА Новости.

Renault Logan со следами ДТП обнаружили в канале возле поселка Верхнепогромного Среднеахтубинского района. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и съехал в канал.

В результате аварии погибли восемь человек – шесть женщин и двое мужчин.

Ранее ДТП с участием шести автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД. Пострадали три человека.

Инцидент произошел в районе Липецкой улицы. Движение на участке затруднено. На месте аварии работают сотрудники полиции, скорой помощи и пожарные.