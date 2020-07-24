Четыре автомобиля столкнулись в Вешняках

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ДТП с участием фуры и трех автомобилей произошло в Вешняках, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что авария произошла на пересечении между улицами Вешняковской и Юности. Информации о пострадавших пока не поступало. В результате ДТП движение на данном участке затруднено.

"Сотрудники полиции пешком пытаются пройти к месту аварии", – отметил источник.

Ранее смертельное ДТП произошло в результате столкновения грузового автомобиля и легковушки. Инцидент произошел на пятом километре дороги Панино – Малино. В результате аварии погибли два человека, один пострадал.