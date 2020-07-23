Количество ДТП в Москве за полгода снизилось на 20%

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Количество ДТП в столице за полгода сократилось на 20% по сравнению с 2019 годом, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Благодаря слаженным действиям транспортного комплекса Москвы и ГИБДД удается снижать количество ДТП. Это результат нашей совместной работы", – сообщил он.

По данным аналитиков, число аварий с летальным исходом в столице снизилось на 16%. ДТП, в которых кто-либо пострадал, стали происходить реже на 22%. Такое снижение в 2,6 раза превышает показатели Центрального федерального округа и России в целом.

Как заявил Ликсутов, за первые 6 месяцев 2020 года в Москве провели масштабную работу по модернизации дорожной инфраструктуры. Были созданы или обновлены 63 светофора, организовали 26 пешеходных переходов, на 12 участках была изменена схема дорожного движения, на 6 – снижен скоростной режим.

Ранее стало известно, что власти столицы и области рассчитывают усилить контроль за злостными нарушителями правил дорожного движения. Для этого будут активнее задействовать системы фотовидеофиксации.

