Количество ДТП в Москве за полгода снизилось на 20%

23 июля, 18:58
Фото: depositphotos/kalinovsky
Количество ДТП в столице за полгода сократилось на 20% по сравнению с 2019 годом, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Благодаря слаженным действиям транспортного комплекса Москвы и ГИБДД удается снижать количество ДТП. Это результат нашей совместной работы", – сообщил он.
По данным аналитиков, число аварий с летальным исходом в столице снизилось на 16%. ДТП, в которых кто-либо пострадал, стали происходить реже на 22%. Такое снижение в 2,6 раза превышает показатели Центрального федерального округа и России в целом.
Как заявил Ликсутов, за первые 6 месяцев 2020 года в Москве провели масштабную работу по модернизации дорожной инфраструктуры. Были созданы или обновлены 63 светофора, организовали 26 пешеходных переходов, на 12 участках была изменена схема дорожного движения, на 6 – снижен скоростной режим.
Ранее стало известно, что власти столицы и области рассчитывают усилить контроль за злостными нарушителями правил дорожного движения. Для этого будут активнее задействовать системы фотовидеофиксации.
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