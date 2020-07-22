В Московском регионе усилят контроль за злостными нарушителями ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти столицы и области рассчитывают усилить контроль за злостными нарушителями правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Мы договорились с коллегами скоординировать работу по злостным нарушителям ПДД. По областным и московским дорогам ездят те, у кого есть сотни штрафов, – это крайне опасно для всех, кто на дороге", – сообщили в Дептрансе.

В качестве меры борьбы с нарушителями в ведомстве назвали более активное применение систем фотовидеофиксации. Ожидается, что это поможет отслеживать маршруты недобросовестных водителей и организовывать рейды ГИБДД.

Транспортные ведомства Москвы и Московской области в дальнейшем планируют совместную работу над изменениями в законодательстве, которые помогут снизить аварийность с автомобилями такси и каршеринга.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в городе реализуют план по созданию новых парковочных мест в районах Москвы, проработанный вплоть до конца 2021 года. Помимо этого, на отдельных участках столичных дорог изменят разметку.

