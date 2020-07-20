В районе станции Мичуринец благоустроят парковую зону

Фото: Москомархитектура

Территорию вокруг железнодорожной станции Мицуринец Киевского направления благоустроят для горожан: построят большие парковки, остановки общественного транспорта, МФЦ, а также парковую зону. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, через железнодорожные пути проложат новый подземный переход, выходы которого будут вести к кассам и платформам. Впоследствии его продлят и под улично-дорожной сетью.

"Еще один пешеходный переход – мост через реку Алешинку – возведут в створе с Вишневым переулком. Горожане смогут пересекать железнодорожные пути в любое время суток без малейшего риска. Тем, кто живет по другую сторону железной дороги, будет приятнее ходить в Алешинский лесопарк на прогулки и утренние побежки", – отметил Кузнецов.

С юга и севера от станции построят стоянки для такси, велосипедные парковки, организуют прокат велосипедов. С юга горожан ждут автомобильные парковки на 400 мест. По словам заместителя директора Института Генплана Москвы Игоря Бахирева, подъезд к платформам также станет более комфортабельным. Удобное передвижение пешеходов будет обеспечено в радиусе 1500 метров от платформ.

"Вдоль Внуковского шоссе, улицы Бориса Пастернака и других прилегающих улиц и проездов будут проложены современные велосипедные дорожки. В перспективе Киевское направление железной дороги войдет в состав четвертого диаметрального маршрута, а значит, территории возле станций станут проницаемыми и безопасными", – подчеркнул Бахирев.

Ранее стало известно, что пляж парка Северного речного вокзала после благоустройства сможет вмещать до 200 человек одновременно. На территории установят три бассейна с подогревом.