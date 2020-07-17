В столичных районах изменят дорожную разметку и добавят парковочные места – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До конца 2021 года в столичных районах изменят дорожную разметку и создадут новые парковочные места, рассказал Агентству "Москва" заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В 2020-2021 годах на улицах в разных районах города изменят разметку – улучшат движение и добавят парковочные места. На некоторых участках увеличат число полос, на других – добавят развороты, на ряде улиц движение станет двухсторонним", – отметил Ликсутов.

По его словам, решения приняты по просьбам, которые поступили на Telegram-канал Дептранса, преимущественно – от автомобилистов. "Благодаря этому поездки станут удобнее, быстрее и безопаснее", – подчеркнул Ликсутов.

В частности, меняется организация движения на Северном бульваре. Там сузят полосы, благодаря чему появится дополнительная полоса для проезда на улицу Хачатуряна, на которой организуют вторую дополнительную полосу для поворота на улицу Декабристов.

Переразметка на улице Кетчерской позволит избегать опасного маневра – поворота налево из области на улицу Реутовскую через малый круг.

"После переразметки поворот нужно будет совершать с перепробегом в сотню метров через существующий проезд у дома 10 со слиянием потоков, но без жесткого пересечения", – сказал заммэра.

Переразметка на улице Никулинской в районе улицы Озерной позволит улучшить ситуацию с заторами в часы пик. "За счет неиспользуемого буфера в три раза будет удлинен карман для поворота налево на улицу Озерную в центр", – уточнил заммэра.

Разворот перед перекрестком с улицы Озерной позволит поворачивать с Мичуринского проспекта из центра на улицу Никулинскую, а с дополнительной второй полосы можно будет повернуть на Мичуринский проспект в центр.

Дополнительная полоса движения появится и на улице Ярцевской. "На перекрестке с улицей Партизанской с каждой стороны перекрестка будет по пять полос вместо четырех", – сообщил заммэра, добавив, что перед круговым перекрестком с улицей Ельнинской с трех до четырех увеличится количество полос в сторону Рублевского шоссе.

Перед перекрестком с улицы Оршанской начертят новый разворот со стороны Рублевского шоссе из отдельной полосы в фазе пешеходного перехода, а разворот перед улицей Ельнинской можно будет выполнить из двух полос вместо одной.

За счет разметки оптимизируют движение на улице Хамовнический Вал. В районе Новодевичьей набережной организуют два новых разворота. По обеим сторонам дороги появятся парковочные ряды на 115 машино-мест.

Поворот налево в Лужнецкий проезд в сторону центра организуют из новой полосы. На перекрестке с Комсомольским проспектом с восточной стороны появится разворот в сторону Фрунзенской набережной, который сможет выполняться в фазе пешеходного перехода.

На проспекте Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой появятся новые развороты из карманов и более 100 новых парковочных мест. Это не только повысит безопасность, но и снизит перепробеги транспорта. Также движение на 2-й улице Машиностроения, улице Шкулева и в 4-м Рощинском проезде станет двухсторонним.

Движение транспорта по ряду улиц на юго-западе Москвы частично ограничат с 18 по 20 июля. Меры введут в связи с изменением режима работы некоторых станций метро Сокольнической линии.

Пассажирам с 18 по 19 июля будут недоступны четыре станции метро – "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка". Для них будет организован компенсационный маршрут КМ.