Несколько улиц на востоке Москвы перекрыли из-за строительства БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На востоке Москвы ограничили, а также перекрыли движение на нескольких улицах в связи со строительством нового участка Большой кольцевой линии метро, сообщает Агентство "Москва".

"Перекрытие и ограничения движения введены в связи со строительством Северо-Восточного участка Большой кольцевой линии метро", – сказано в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

От дома 31 по улице Русаковской до дома 2 по улице Стромынке движение ограничено:



С 15 июля по 5 августа круглосуточно; одна полоса в каждом направлении;

С 6 по 30 августа круглосуточно; две полосы с обустройством временных уширений;

С 30 августа по 30 ноября 2021 года; с сохранением движения транспортных средств по двум полосам в каждом направлении и обустройством временнных уширений.

С 1 января по 30 ноября 2020 года полностью перекроют участок на Сокольнической площади – от улицы Сокольнический Вал до улицы Русаковской.

Ранее движение транспорта ограничили на нескольких улицах юга Москвы. Меры введены из-за строительства Большой кольцевой линии метро.