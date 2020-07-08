Движение по участку Стромынского переулка ограничено по 30 ноября

08 июля, 22:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Движение наземного транспорта по участку Стромынского переулка ограничили до конца осени. Временные ограничения вводятся из-за реконструкции инженерных сетей, заявили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
"Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей введены в Стромынском переулке по 30 ноября", – говорится в сообщении комплекса. Уточняется, что временные ограничения для водителей будут сохраняться в Стромынском переулке от дома 5 до улицы Матросская Тишина.
Ранее стало известно, что движение в районе Нарвской улицы ограничили по 15 октября. Говорилось, что с 6 июля по 15 октября ограничивается движение до двух полос с сохранением движения по первой-второй полосам в каждом направлении.
Помимо того, с 1 июля до 31 августа перекрыто движение на участке улицы Макаренко. Ограничение связано с реконструкцией здания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».