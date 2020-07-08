Движение по участку Стромынского переулка ограничено по 30 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение наземного транспорта по участку Стромынского переулка ограничили до конца осени. Временные ограничения вводятся из-за реконструкции инженерных сетей, заявили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

"Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей введены в Стромынском переулке по 30 ноября", – говорится в сообщении комплекса. Уточняется, что временные ограничения для водителей будут сохраняться в Стромынском переулке от дома 5 до улицы Матросская Тишина.

Ранее стало известно, что движение в районе Нарвской улицы ограничили по 15 октября. Говорилось, что с 6 июля по 15 октября ограничивается движение до двух полос с сохранением движения по первой-второй полосам в каждом направлении.

Помимо того, с 1 июля до 31 августа перекрыто движение на участке улицы Макаренко. Ограничение связано с реконструкцией здания.